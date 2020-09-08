Десять спасателей международного класса прибыли в Хабаровск на семинар

Международный класс присваивается только лучшим из лучших. Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

Спасатели международного класса из Москвы, Сочи, Новосибирска, Барнаула, Геленджика, Владикавказа и Черкесска прибыли в Хабаровск на учебно-методический сбор-семинар. Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России, десяти профессионалам предстоит пройти сложные теоретические и практические испытания для подтверждения соответствия своему высокому квалификационному уровню.

Спасателям-международникам нужно показать знания по психологии, английскому языку, физической подготовке (сдать нормативы, почти олимпийского уровня), защитить курсовые работы и продемонстрировать умение руководить спасательными операциями высшей степени сложности.

Спасатель международного класса - высшая квалификация, подтверждать которую необходимо каждые три года. Сбор в четвертый раз проходит на базе Учебного центра подготовки спасателей ДВРПСО МЧС России.