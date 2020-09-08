Режим ЧС вводится в Хабаровске с 8 сентября из-за паводков

Уровень Амура у краевой столицы подбирается к 5 метрам Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Решение о введении режима ЧС принято в Хабаровске. О приятом решении сообщим мэр краевой столицы Сергей Кравчук. В постановлении, подписанным 8 сентября градоначальник вводит на территории режим чрезвычайного положения.

- Ввести с 8 сентября 2020 года на территории города Хабаровска для органов управления и сил хабаровского городского звена территориальной подсистемы РСЧС режим чрезвычайной ситуации, связанный с прохождением паводка на реке Амур, выпадением большого количества осадков в виде дождя и подъемом уровня воды в реках на территории города Хабаровска, - говорится в постановлении.

Все экстренные службы города переведены на усиленный режим работы.