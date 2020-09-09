Обстановка в Хабаровском крае на 9 сентября 2020: погода, паводки, радиационный фон

Сильные дожди ожидаются с южных и центральных районах края Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Очередной циклон властвует на территории Приморья, и это, конечно, отразилось на погоде в нашем регионе. Ливневые дожди и пронизывающий северо-восточный ветер поджидают жителей на выходе из дома. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в Хабаровске ожидаются сильные дожди, температура ночью от +14ºС до +16ºС, днем от +16ºС до +18ºС, ветер северо-восточный, порывистый 9-14 м/с.

В южных районах региона также дожди, температура ночью от +12ºС до +19ºС, днем от +15ºС до +22ºС, ветер восточный, северо-восточный 8- 13 м/с, порывы до 15-20 м/с.

В центральных районах Хабаровского края 9 сентября также осадки в виде дождя, местами сильные, температура ночью от +9ºС до +17ºС, днем столбик термометра поднимется до +21ºС, ветер северо-восточный 7-13 м/с, порывы до 22 м/с.

Северные районы циклон зацепит краем. Местами небольшие дожди, температура ночью от +2ºС до +15ºС, днем от +8ºС до +21ºС, ветер северо-восточный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 19 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Из-за угрозы подтоплений на территории Хабаровска введен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска по состоянию на утро 9 сентября достиг отметки в 499 сантиметров. В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров, к середине сентября до отметки 530-550 сантиметров.