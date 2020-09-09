В Нанайском районе Хабаровского края станет на одну школу больше

К следующему учебному году ожидается сдача в эксплуатацию школы в поселке Найхин Фото: Правительство Хабаровского края

Срок сдачи школы в поселке Найхин Нанайского района Хабаровского края переносили уже не один раз. Причины были самые различные - нелады с подрядчиком, недостаток финансирования, неблагоприятные погодные условия. Предыдущий срок сдачи, установленный заказчиком - правительством Хабаровского края - наступает в декабре 2020 года. Однако уже сейчас ясно - к этому моменту здание школы не сдадут. Выполнен только первый этап работ - обустроены буронабивные сваи, проведено динамическое испытание грунта, началось бетонирование и прокладка ливневок, наружной сети канализации и теплоснабжения.

Чтобы дело двигалось быстрее, из Хабаровска прислали спецтехнику. Уже через неделю застройщик планирует начать возведение стен.

- С 20 сентября начинаем возводить металлоконструкции, а затем будем заполнять их газобетоном, после чего обшивать вентилируемым фасадом. Перегородки будут кирпичные, - поделился планами Андрей Чекулаев, и.о. министра строительства края. - Объект будет сдан к 1 июня 2021 года.

Новая школа в Найхине будет рассчитана на 300 мест.