Жительница ЕАО боролась с пьянством мужа с помощью кочерги Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Слишком буквально поняла призыв «Пьянству - бой» одна из жительниц села Ленинское Еврейской автономии. Устав от регулярных возлияний супруга женщина взялась воспитывать его не только теплом и лаской. Во время очередной ссоры по поводу алкогольного опьянения, в котором заявился домой законный муж, женщина взялась за кочергу.

В результате дискуссии мужчина отправился в медучреждение, где ему диагностировали закрытый перелом плеча и колото-резанную рану. Жизни его ничто не угрожало, однако мужчину 1963 года все же госпитализировали. О случившимся сообщили в правоохранительные органы. Сотрудники задержали подозреваемую, уголовное дело возбуждено по диспозиции части второй статьи 111 УК РФ - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальный срок наказания по этой статье - 10 лет лишения свободы.