В Комсомольске-на-Амуре создан городской штаб по защите от наводнения Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре

Уровень неблагоприятного явления для Комсомольска-на-Амуре составляет 450 сантиметров, опасного явления - 650 сантиметров. В то же время, по прогнозам гидрологов, уже к концу сентября - началу октября уровень Амура у Города юности может составить от 600 до 700 сантиметров.

Для того чтобы определиться с мерами, которые помогут защитить город от «большой воды», в Комсомольске-на-Амуре создали оперативный штаб. Сделано уже немало: проверены все стационарные и временные гидротехнические сооружения, закрыты шиберы (водопропускные системы), а кое-где установлены новые.

- Приведены в готовность четыре насоса, которые будут использоваться для перекачки воды в случае тампонирования выпусков городской ливневой канализации, - рассказали в администрации Комсомольска-на-Амуре. - Помимо этого власти города попросили правительство края выделить дополнительно 10 мощных насосов для откачки грунтовых и атмосферных вод. Подготовлен грунт для засыпки проранов во временных защитных сооружениях в микрорайоне Менделеева. Засыпка начнется, когда вода будет подходить к отметке 600 сантиметров.

Также коммунальщики экстренно заканчивают подготовку инженерных сетей к зиме. Определены помещения, где будут организованы пункты временного размещения для попавших в зону затопления. Администрация пополняет запас мешков для затаривания песком.