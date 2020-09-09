В Комсомольске-на-Амуре едва не сгорел склад лакокрасочных материалов Фото: ДВРПСО МЧС России

О том, что на складе лакокрасочных материалов, расположенном на Северном шоссе в Комсомольске-на-Амуре, происходит что-то неладное, сообщили очевидцы. Они позвонили на пульт пожарной охраны и рассказали, что над помещением склада стоит густой черный дым и виднеются языки пламени.

Расчеты немедленно выехали на место происшествия. Учитывая крайне высокую горючесть хранящихся на складе жидкостей, пожару была присвоена высшая категория сложности. На месте пожарные приступили к разведке очагов возгорания. Уже через час огонь был локализован на площади 70 квадратных метров. На месте происшествия работали 25 человек и семь единиц техники.

- Для ликвидации горения потребовалась помощь Хабаровского поисково-спасательного отряда - используя аварийно-спасательный инструмент, спасатели проделывали технологические проходы, прорезали отдельные участки кровли, разбирали кирпичные перегородки, чтобы пожарные могли протянуть рукава для проливки конструкций и полного тушения пожара. - рассказали в ДВРПСО МЧС России.

К счастью, погибших и пострадавших от огня нет. Сейчас инспекторы Госпожнадзора устанавливают причины возникновения пожара. Одна из версий - нарушение в работе электрооборудования и электросети.