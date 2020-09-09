Житель Амурска может сесть на 10 лет за незаконное хранение и перевозку конопли Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Пакет с растениями, похожими на коноплю, был найден у 23-летнего парня в машине, которую сотрудники полиции остановили для проверки документов на 23 километре трассы Комсомольск-на-Амуре - Амурск. Молодой мужчина сидел на пассажирском сиденье, пакет держал при себе.

Как позже выяснили эксперты, изъятые растения действительно являлись марихуаной, вес которой в высушенном виде составил более 220 граммов. Мужчину задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- Со слов обвиняемого, он самостоятельно собрал в Комсомольском районе дикорастущую коноплю для личного потребления, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Сейчас следствие по уголовному делу закончено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Как утверждают в ведомстве, собирателю «дикоросов» может грозить до 10 лет лишения свободы в местах не столь отдаленных - таково максимальное наказание по этой статье. Пока обвиняемый находится под подпиской о невыезде.