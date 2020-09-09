Уровень Амура у Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре на 9 сентября 2020 года Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дожди не прекращаются - в Хабаровский край пришел новый циклон, и уровень Амура, одно время стабилизировавшийся, вновь начал расти. Сейчас, по данным Дальневосточного УГМС, у Хабаровска вода поднялась до 499 сантиметров, прибавив за сутки три сантиметра с подтоплением поймы на два метра.

Под воздействием паводка все так же находятся островные территории Хабаровска и расположенные на них садово-огородные товарищества на островах: Дачный, Кабельный, Большой Уссурийский.

- В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 5-10 сантиметров, - отметили в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю. - При сложившихся гидрометеорологических условиях к середине сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 530-550 сантиметров.

Это при том, что опасным явлением для Хабаровска является уровень в шесть метров. Кроме того, подъем уровня воды наблюдается на реке Уссури с подтоплением поймы на 1,3 - 2,3 метра.

У Комсомольска-на-Амуре уровень Амура сейчас составляет 455 сантиметров. Река прибавила за сутки еще восемь сантиметров, перешагнув отметку неблагоприятного явления. Опасное явление для Города юности составляет 650 сантиметров, и эту отметку река, по прогнозам гидрологов, если не прекратятся дожди, может перешагнуть уже в начале октября.