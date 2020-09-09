В Хабаровске снова минируют аэропорт

Из-за нештатной ситуации эвакуировано более пятисот человек Фото: Евгения МОЛОТОВА

Очередное сообщение о заложенных в терминале внутренних линий и на бортах нескольких воздушных судов взрывных устройствах поступило на электронную почту Хабаровского аэропорта сегодня утром.

Ситуация хоть и экстренная, но давно уже стала штатной, поэтому сотрудники действовали слаженно и спокойно. Следуя инструкции, пассажиры и персонал терминала - около 500 человек - были эвакуированы из здания. Отправление рейсов задержано. На место вызваны экстренные службы и кинологи, которые проверяют аэропорт на наличие взрывчатых веществ.

- Часть пассажиров размещена в здании международного терминала, часть в специально предоставленных автобусах, - рассказала пресс-секретарь Хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова. - Ориентировочно задержан вылет семи рейсов.

Напомним, «минирования» общественных зданий возобновились на территории Хабаровского края после снятия ограничений из-за коронавируса. По подсчетам пресс-службы аэропорта, внештатные ситуации, связанные с информацией о заложенных в здании взрывных устройствах, возникали за последние два с половиной месяца более двадцати раз.