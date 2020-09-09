В Индустриальном районе Хабаровска готовятся встречать амурские воды Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

Хабаровский край накрывает один циклон за другим. Специалисты-гидрологи прогнозируют дальнейший рост уровня воды в реках региона. Между тем возле краевой столицы уровень Амура сегодня уже вплотную приблизился к психологически и физически неблагоприятной отметке в пять метров. Вчера, 8 сентября, вода зашла на улицу Кубяка и Флегонтова. Сегодняшний дождь вряд ли окажет благоприятное воздействие на разбушевавшийся Амур.

В преддверии паводка службы города готовятся к отражению атаки воды. В критически опасных местах Индустриального района начали монтировать насосы для откачки. Три электрические помпы установят возле арены «Ерофей». Насос устанавливают и на улице Богачева. Запустят систему сразу же, как только в ней появится необходимость.