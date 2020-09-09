Постоялец комсомольского дома-интерната, пырнувший ножом сотрудника, признан невменяемым

Дом-интернат для престарелых и инвалидов в Комсомольске-на-Амуре Фото: Правительство Хабаровского края

Следственным комитетом утверждено обвинительное заключение в отношении одного из постояльцев дома-интерната для инвалидов и престарелых в Комсомольске-на-Амуре. 32-летнего мужчину обвиняют в покушении на убийство сотрудницы интерната.

По версии следствия, 14 апреля текущего года на территории дома-интерната обвиняемый нанес удар ножом заместителю директора по лечебной части. Причиной стали неприязненные отношения между подопечным и сотрудницей. Женщина была госпитализирована с травмой живота. Полученную потерпевшей травму следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью.

В ходе следствия была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый признан невменяемым. Уголовное дело направлено в суд для применения в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.