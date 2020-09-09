В Хабаровском крае пройдет этнофестиваль «Лики наследия» Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Регион продолжает возвращаться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. Совсем недавно, 4 сентября, в крае были сняты ограничения на проведение общественных мероприятий. Проведение XI Межрегионального фестиваля национальных культур Дальнего Востока «Лики наследия» анонсировали его организаторы. Мероприятие пройдет с 18 по 20 сентября. Площадки, принимающие гостей фестиваля находятся в Хабаровске и в селе Сикачи-Алян. В краевой столице гостей примет центр патриотического воспитания молодежи, а селе Сикачи-Алян – культурно-досуговый центр.

На 18 сентября запланирован слёт творческой молодёжи Хабаровского края «Наследники Победы». Он будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 19 сентября с 11.30 начнется экскурсия по музею в селе Сикачи-Алян. Будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства «Пакси». Также состоится презентация творческого проекта «Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов «УЛЭН ГО». Для гостей фестиваля запланированы мастер-классы по изготовлению сувениров из рыбьей кожи, бересты, игре на бубне, а также дегустация блюд национальной кухни.

В последний день – 20 сентября – фестиваль примет у себя Центр семейного отдыха в седе Сосновка. С 16.00 будут работать мастер-классы по декоративно-прикладному искусству и выставка-ярмарка мастеров изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства. Также состоится торжественная церемония награждения и гала-концерт.