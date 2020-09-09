В онкологический центр Комсомольска-на-Амуре поступило новое оборудование

Высокотехнологичное оборудование позволит улучшить качество диагностики и лечения Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Новое современное оборудование для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях поступило в онкологический центр Комсомольска-на-Амуре. Теперь жители Города юности и прилегающих районов смогут быстрее и качественнее пройти диагностические процедуры и раньше начать лечение.

Среди оборудования такие высокотехнологичные аппараты, как компьютерный томограф, с помощью которого можно не только проводить диагностику, но и вести пункционную биопсию под контролем рентген-оборудования. Стоимость закупленного по федеральной программе аппарата 56 миллионов рублей.

- Раньше таких диагностических возможностей у нас не было, - подчеркнул Дмитрий Бондаренко, заместитель главного врача по лечебной работе онкологического диспансера Комсомольска-на-Амуре. - Сейчас мы сможем существенно улучшить качество работы. Новообразования специально окрашиваются в интенсивный синий цвет, что дает нам понять, что имеется злокачественный процесс. При выявлении рака на ранних стадиях у нас перспективы выздоровления пациента увеличиваются в геометрической прогрессии.