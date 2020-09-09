АО «Россельхозбанк» развивает сотрудничество с международной платежной системой American Express

АО «Россельхозбанк» развивает сотрудничество с международной платежной системой AmericanExpress

На сегодняшний день торгово-сервисные предприятия, находящиеся на эквайринговом обслуживании в банке, могут начать прием карт American Express, а в банкоматах Россельхозбанка держателям карт данной платежной системы доступны операции снятия наличных денежных средств.

- Сотрудничество Россельхозбанка и платежной системы American Express направлено в первую очередь на активацию платежного потока внутри страны, а также будет способствовать развитию торгово-экономических отношений, представляя расчетную инфраструктуру для всех держателей карт American Express, - отметила член правления, первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина. - В настоящее время эквайринговая сеть банка включает более 12500 терминалов в торгово-сервисных предприятиях. Кроме того, Россельхозбанк владеет крупным парком банкоматов, расположенных по всей территории Российской Федерации, - 5800 устройств, что предоставит дополнительный уровень комфорта для держателей карт American Express.

В свою очередь, Виви Галани - вице-президент и генеральный менеджер по глобальным сетевым партнерствам региона EMEA American Express отметила, что компания очень рада сотрудничеству с Россельхозбанком.

- Сотрудничество позволит предоставить более широкий выбор способов оплаты торгово-сервисным предприятиям, держателям карт American Express, и расширит присутствие American Express в России, - подчеркнула она.