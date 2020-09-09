Региональную доплату пенсионерам Хабаровского края могут увеличить уже в 2021 году

Проект закона обсудили сегодня краевые парламентарии Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Краевые парламентарии на внеочередном заседании постоянного комитета по вопросам социальной политики сразу в двух чтениях рассмотрели проект краевого закона «О величине прожиточного минимума пенсионеров в Хабаровском крае на 2021 год в целях установления региональной социальной доплаты к пенсии».

Проектом закона предусмотрено увеличение в 2021 году региональной социальной доплаты к пенсии на 854 рубля. Общая сумма региональной доплаты должна таким образом составить 12653 рубля. Право на установление региональной социальной доплаты к пенсии до установленного размера имеют сейчас 39,2 тысячи человек.

Как отметил на внеочередном заседании заместитель министра экономического развития Хабаровского края Дмитрий Пугачев, величина прожиточного минимума пенсионера складывается из стоимостной оценки потребительской корзины, которая включает в себя минимальный набор продуктов питания, непродовольственные товары и услуги.

На реализацию данного закона предусмотрены расходы краевого бюджета в сумме 1,776 миллиарда рублей, в том числе объем межбюджетного трансферта из федерального бюджета составит 1,492 миллиарда рублей, расходы краевого бюджета - 284,2 миллиона рублей.

Ожидается, что закон будет принят на очередном заседании думы 10 сентября.