Обстановка в Хабаровске на 10 сентября 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

Не только дождь, но и похолодание принес в край тайфун Фото: Элина ОГАНЕСЯН

Тайфун Хайшен, к счастью для жителей региона, задел край только крылом, однако последствия его печальны - в Хабаровский край пришла осень. Бабье лето, понятно, еще впереди, но сегодня самое время облачиться в теплые куртки и плащи.

По данным Хабаровского УГМС, на территории Хабаровского края 10 сентября погода остается неустойчивой. На всей территории региона, за исключением северных районов, вероятность дождя велика.

В Хабаровске дождь, температура ночью от +11ºС до +13ºС, днем от +15ºС до +17ºС, ветер северо-восточный 7 м/с, порывы до 14 м/с.

В южных районах края также пройдут дожди, температура ночью от +11ºС до +16ºС, днем столбик термометра поднимется до +20ºС, ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывами до 20 м/с.

В центральных районах - местами дожди, температура ночью от +5ºС до +12ºС, днем от +13ºС до +20ºС, ветер северо-восточный 8-14 м/с.

Наконец, в северных районах Хабаровского края вероятность дождя невелика, температура ночью от +2ºС до +11ºС, днем от +10ºС до +17ºС, ветер северный 4 м/с, порывы до 10 м/с.

Солнечная активность низкая, магнитное поле Земли спокойно. Радиационный фон в пределах нормы, превышений его за прошлые сутки не зафиксировано.

Уровень Амура у Хабаровска на утро 10 сентября 2020 года составляет 505 сантиметров. У Комсомольска-на-Амуре 455 сантиметров. В течение двух суток гидрологи прогнозируют повышение уровня на 10-20 сантиметров.

За прошедшие сутки в крае выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.