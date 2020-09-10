13 машин и столб собрал в центре Хабаровска неисправный грузовик

У водителя не оказалось ни прав на управление, ни страховки Фото: Ольга КИВА

По-настоящему несчастливым выдался день 9 сентября для 41-летнего водителя большегруза. На подъеме с Уссурийского бульвара к улице Ленина по улице Калинина водитель грузовика Isuzu попал в крайне неприятную ситуацию - у его автомобиля по какой-то причине не сработали тормоза. Первыми под удар попали ехавшие в попутном направлении «Хонда Инсайт» и «Мицубиси Аутлендер». Потом груженный Isuzu занесло на парковку возле административного здания, где в будний день полно автомобилей. Досталось каждому. Завершающим аккордом стал столб, который также не смог сдержать напора фуры и, упав, придавил еще несколько автомобилей. Без жертв обошлось только потому, что все транспортные средства были пусты.

Как рассказывают на просторах соцсетей очевидцы происшествия, виновник пытался покинуть место ДТП и скрыться во дворах, однако был задержан одним из водителей. Ни полиса ОСАГО, ни даже водительских прав у нарушителя не оказалось. Да и сам грузовик ему не принадлежит - взят в аренду.