Уровень Амура у Хабаровска 10 сентября 2020: выше пяти метров

В зону затопление уже попали 11 населенных пунктов Фото: Евгения МОЛОТОВА

Отметку неблагоприятного явления без особых затруднений миновал уровень Амура. Река продолжает подниматься. По состоянию на утро 10 сентября 2020 года уровень Амура у Хабаровска находится на отметке 505 сантиметров при неблагоприятном значении в 450.

- В настоящее время на территории Хабаровского края в результате дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод отмечаются различные подтопления в 11 населенных пунктах семи муниципальных образований. В зоне паводка находятся 1206 придомовых, дачных и земельных участков, а также 13 участков дорог, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В зону подтопления в Хабаровске уже традиционно попали дачные участки на Большом Уссурийском острове, а также острова Кабельный и Дачный. Здесь вода затопила более тысячи участков. Спасатели патрулируют опасные участки и готовы прийти на помощь как людям, так и животным, оказавшимся в ситуации, опасной для жизни и здоровья.

Напомним, в связи с обильными дождями и угрозой подтоплений власти Хабаровска ввели в городе режим ЧС.