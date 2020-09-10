Мейн-кун из Комсомольска-на-Амуре попал в Книгу рекордов России

Чемпион книги рекордов России - кот с 27 пальцами. ФОТО: соцсети

Полидактилия - так по-научному называется врожденный дефект, иногда встречающийся у котов породы мейн-кун. Впрочем, назвать это дефектом можно с большим трудом, наличие дополнительных пальцев на лапах совсем не мешает пушистым великанам. А кот по имени Дали, живущий в Комсомольске-на-Амуре, умудрился прославиться на всю Россию как кот, у которого больше всего пальцев. Двадцать семь - по семь на трех лапах и шесть на четвертой, официально признанный рекорд, достойный Книги рекордов России.

Как рассказывает хозяйка уникального зверя, завести мейн-куна она решила после посещения выставки кошек, а узнав о любопытной особенности, стала искать питомник, в котором встречаются полидакталы. До книги рекордов Гиннеса Дали не дотянул - у абсолютного чемпиона по количеству пальцев среди кошек их 28.