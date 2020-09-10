Пропавшего в Северном микрорайоне Хабаровска две недели назад подростка нашли живым Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Больше двух недель не было информации о пропавшем 25 августа в районе остановки «Автодорожный техникум» 13-летнем подростке Михаиле Евдокимове. Мальчика искали волонтеры, прочесывали дворы, пустыри и подвалы. Поиски не останавливались ни днем, ни ночью, в дождь и в ведро.

Следственным комитетом Хабаровского края было возбуждено уголовное дело об исчезновении. Сотрудниками также проводились оперативно-розыскные мероприятия. И вот радостная новость.

- Мальчика нашли! В Хабаровске. Слава богу, ребенок жив и здоров. Сейчас с ним работают сотрудники следственных органов, - рассказала Ольга Щукина, руководитель ДПСО «Лига Спас». - Поиски официально завершены. Всем спасибо за помощь.

Подробности составляют тайну следствия и тайну личной жизни, а потому не разглашаются.