В Комсомольске-на-Амуре мужчина сначала потерял телефон, а потом и 16 тысяч рублей Фото: Борис КОКУРИН

В полицию 46-летний мужчина обратился после посещения увеселительного учреждения в Комсомольске-на-Амуре. По его словам, вечером он потерял в клубе телефон, а затем у него с карты списались 16 тысяч рублей.

По его словам, к сим-карте телефона была привязана его банковская карта, и эту услугу он попросту не успел отключить. Следователи достаточно быстро нашли и задержали любительницу чужих денег - 26-летнюю искательницу приключений из Николаевска-на-Амуре.

- Со слов фигурантки, телефон она нашла в одном из заведений Комсомольска-на-Амуре, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю. - При осмотре мобильного гаджета она обнаружила, что к нему подключена услуга онлайн-банкинга. Воспользовавшись сервисом, злоумышленница перевела 16 тысяч рублей на счета своих знакомых, так как своей карты у нее не было. Денежные средства подозреваемая потратила на личные нужды.

Сейчас девушку до решения суда водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».