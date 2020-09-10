Зенитчики в Еврейской автономии первыми на Дальнем Востоке получили новейшую ракетную систему Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

Сейчас в войсках Восточного военного округа идет масштабное перевооружение на новые образцы техники. Зенитная ракетная система С-300В4 на гусеничной базе поступила в соединение в Еврейской автономной области первой на Дальнем Востоке.

Естественно, что перед тем как новое оружие стало поступать в войска, в округе завершилось формирование зенитного ракетного соединения. Воинам, которые будут работать с зенитной системой, пришлось пройти обучение.

- Личный состав был отправлен в учебный центр в городе Оренбурге, где успешно прошел обучение и получил необходимые технические знания для эксплуатации новейшей военной техники, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как рассказали в ведомстве, освоение новейшего вооружения, военной и специальной техники проходило в несколько этапов. Сначала воины-ракетчики ознакомились с техническими данными и провели приемку систем вооружения и базового шасси. После чего пошла практическая работа с системой.

- На полигоне «Капустин Яр» расчеты С-300В4 выполнили поиск и обнаружение целей, после чего произвели пуски ракет по малоразмерным быстролетящим целям. Мишенями являлись ракеты типа «Саман», выпущенные из зенитного ракетного комплекса «Оса». Они были сбиты при входе в зону поражения ракетами ЗРС С-300В4, - подчеркнули в округе.

После обучения личный состав соединения погрузил новейшую военную технику на платформы воинского эшелона и доставил ее к месту постоянной дислокации - в Еврейскую автономную область.