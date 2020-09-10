В Хабаровске навигацию прекратят с 13 сентября

Навигацию в целях безопасности могут прекратить в любой момент Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

На Амуре продолжается подъем уровня, в первой половине дня 10 сентября река, по информации Хабаровского гидрометцентра, поднялась до 510 сантиметров. На островах затоплены дачи и, соответственно, остановки.

На сегодня закрыты остановки «5,5 километр», «6 километр», «7 километр», «10 километр» - их затопило. Пока еще функционируют «Садовая-1» и «Телегино», но и они подтоплены. Сегодня, 10 сентября, речники еще работают в штатном режиме. Завтра, 11 и 12 сентября теплоходы будут работать только на вывоз людей с островов. Через два дня, 13 сентября, навигация будет приостановлена, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Теплоходы ходят от остановки «Прибрежная», расположенной в районе улицы Пионерской. У дачников сегодня есть возможность уехать на левый берег, подготовить вещи и урожай для вывоза.

Как объяснили в мэрии Хабаровска, решение о прекращении движения принимает перевозчик. Пассажиропоток уже упал до минимума - примерно 110 человек продолжают ездить на дачи. При таких оборотах перевозки становятся убыточными.

Напомним, в прошлом году речники приостановили навигацию при уровне Амура у Хабаровска 530 сантиметров. Сейчас гидрологи предупреждают, что в ближайшие сутки-двое река поднимется на 20-30 сантиметров, то есть до отметки 530-540 сантиметров. В крае введен режим повышенной готовности из-за наводнения.

Получить оперативную информацию о пассажирских речных перевозках можно по телефону 8-924-310-61-39.