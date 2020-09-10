В Ванинском районе отдали под суд нетрезвого водителя Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Житель поселка Октябрьский был пойман полицией пьяным за рулем автомобиля. Когда правоохранители установили личность задержанного, то выяснилось, что 39-летний сельчанин уже имеет условный срок за нетрезвое вождение. Нерадивого водителя снова отправили под суд, который, согласившись с обвинением, признал его виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения аналогичного преступления».

- При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления, факт неоднократного привлечения его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, совершение преступления в период испытательного срока по аналогичному преступлению, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.

В итоге любителя пьяной езды подвергли уже не условному наказанию в виде лишения свободы с отбыванием в колонии сроком на год. Также суд постановил на три года лишить его права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем.

Приговор в законную силу не вступил.