Спасатели в Хабаровске находятся в полной готовности к паводку Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Сейчас в Хабаровске по-настоящему неспокойно - река вышла из берегов, затоплены сотни дач в Корсаково-2 и в поселке Бычиха. Об островах Дачный, Кабельный и Большой Уссурийский и говорить нечего - там, по последним данным, в плену у большой воды остаются 1382 дачных участка. С 13 сентября прекращаются пассажирские перевозки по маршруту «Речной вокзал - Парус», для информирования граждан и предупреждения их об опасности, с рекомендациями покинуть заблаговременно свои участки, три группы сотрудников МЧС России на лодках продолжают патрулирование островных территорий.

- Обстановка в Хабаровске и на всей территории края находится на круглосуточном контроле специалистов Центра управления в кризисных ситуациях, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В населенных пунктах органами местного самоуправления проводится постоянных мониторинг паводковой обстановки. Организован постоянный обмен оперативной информацией с главами поселений, едиными дежурно-диспетчерскими службами муниципальных районов и с другими взаимодействующими структурами.

В ведомстве подчеркнули, что неусыпно следят за ситуацией и готовятся в случае чего откачивать воду с помощью специальных насосных групп. Также спасатели напоминают всем жителям и гостям края о необходимости соблюдения мер безопасности во время угрозы подтопления.