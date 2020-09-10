Ирина Зикунова стала первым заместителем координатора Хабаровского краевого отделения ЛДПР Фото: Социальные сети

В Хабаровске Михаил Дегтярев встретился с активом Либерально-демократической партии России. Напомним, что помимо того, что Дегтярев сейчас временно исполняет обязанности губернатора Хабаровского края, он еще является и координатором регионального отделения парти.

Главный посыл регкоординатора активу - прекратить все конфликты как с представителями других партий, так и внутри ЛДПР.

- На встрече с активом ЛДПР, которая прошла в филармонии, как координатор реготделения обозначил четкий приоритет - мы прекращаем все конфликты внутри и вовне. Сегодня ЛДПР в Хабаровском крае - это партия власти. А власть подразумевает ответственность перед людьми. Жители края должны видеть перед собой команду единомышленников, которые всегда помогут, - отметил Михаил Дегтярев.

Кроме того, он в буквальном смысле предложил ранее конфликтовавшим однопартийцам пожать руки и забыть все нанесенные друг другу обиды. Также Дегтярев отметил, что на собрании актива было принято решение - первым заместителем координатора Хабаровского краевого отделения ЛДПР будет назначена председатель Законодательной думы региона Ирина Зикунова.

В заключение координатор пообещал, что такие встречи будут проводиться регулярно, а то последний раз в таком составе актив собирался целых четыре года назад.