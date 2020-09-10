В Хабаровском крае растет популярность кредитов на сезонные работы

У аграриев есть возможность получить дополнительные средства на развитие дела, и они этим пользуются. Фото: предоставлено Россельхозбанком

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, за первые семь месяцев 2020 года объем кредитных средств, выданных на проведение сезонных работ, составил 253,9 миллиарда рублей. Востребованность кредитов среди компаний сферы АПК увеличилась на 27,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Общий объем кредитных средств, выданных РСХБ заемщикам сферы АПК, за это же время увеличился на 28,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 885,9 миллиарда рублей.

- Рост кредитования агросектора, в том числе сезонных работ, подтверждает, что сельхозпроизводители нуждаются в серьезной поддержке, - заявила Ирина Жачкина, первый заместитель председателя правления РСХБ. - Россельхозбанк как опорный банк АПК создает для аграриев все необходимые условия для доступа к кредитным ресурсам. Драйвером при этом становятся льготные кредиты по ставке до 5% - они позволяют привлечь новых заемщиков на комфортных для них условиях. Всего с начала года мы выдали аграриям кредиты на сумму 114,5 миллиарда рублей на льготных основаниях - почти половину от всех средств на проведение сезонных работ.

Подробнее с условиями выдачи кредитов можно ознакомиться на официальном сайте Россельхозбанка.