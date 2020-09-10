В Биробиджане обсудили вопросы безопасности несовершеннолетних Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае и соседней Еврейской автономии повышенное внимание уделяется профилактике детской смертности - общими усилиями ведется мониторинг интернета, где каждый выявленный факт противоправной деятельности в отношении несовершеннолетних тщательно прорабатывается и проверяется.

Кроме того, ведется работа по профилактике гибели детей на пожарах, от утопления в природных и техногенных водоемах, гибели и травмирования на заброшенных, бесхозных и недостроенных объектах промышленности, коммунальной и строительной инфраструктуры.

- В Хабаровском крае функционирует межведомственная рабочая группа, призванная решать вопросы обеспечения безопасности на объектах, представляющих опасность для населения, - отметили в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО. - Ведется специальный реестр, работаем с собственниками, понуждая их к ликвидации, консервации и безопасному использованию таких объектов. В Еврейской автономной области также организована такая работа.

Участники заседания, в числе которых были представители от следственного комитета, краевой прокуратуры, УМДВ, а также уполномоченные по правам ребенка от Хабаровского края и ЕАО, пришли к выводу о необходимости повышения эффективности совместной работы, направленной на профилактику происшествий с участием несовершеннолетних. Обсудили не только факты конкретных происшествий, в которых пострадали дети, но и причины и условия, способствовавшие их совершению.