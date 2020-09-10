В вузах Хабаровска проходит серия интенсивов по повышению финансовой грамотности

Высокий уровень финансовой грамотности населения - один из факторов, важных для здоровой экономической ситуации в целом. Фото: предоставлено Сбербанком

Серия интенсивов по повышению уровня финансовых знаний молодежи – один из проектов Сбербанка, направленных на повышение грамотности различных категорий населения в части управления финансами.

Как уточнили в пресс-службе Сбербанка, площадками для проведения лекций стали Дальневосточный институт управления РАНХиГС, Дальневосточный юридический институт МВД России, Хабаровский госуниверситет экономики и права и Банковская школа.

На лекциях студенты-первокурсники узнали основы личного финансового планирования, способах получения доходов и формирования капитала для будущей пенсии, а также познакомились с современными банковскими инструментами. Особый интерес вызвала тема финансовых рисков – какие существуют риски, как ими управлять, как не попасться на уловки мошенников.

- Цифровые технологии все активнее входят в нашу жизнь и очень важно научить подрастающее поколение безопасному и эффективному обращению с финансовыми инструментами, - уверена Наталья Красулина, управляющий головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк. - Молодежь как можно раньше должна научиться грамотно управлять своими деньгами, чтобы обеспечить себе благополучное будущее и не совершать финансовые ошибки. Я верю, что полученные ребятами знания помогут им в этом и повысят уровень их финансовой безопасности.

В течение сентября занятия продолжатся для студентов вузов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.