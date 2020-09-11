Обстановка в Хабаровском крае 11 сентября 2020: погода, радиационный фон, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 11 сентября, в Хабаровске без осадков, ночью +8 +10, днем +17 +19, ветер северо-восточный 8-17 м/с. На юге края ночью местами кратковременные дожди, днем без существенных осадков, ночью +7 +14, днем +18 +23, ветер северо-восточный 5- 10 м/с, порывами 7-12 м/с. В центральных районах ночью местами небольшие дожди, днем без существенных осадков, ночью 0 +12, днем +14 +22, ветер северный, северо-восточный 3-14 м/с. На севере региона без осадков, ночью 0 +10, днем +12 +22, ветер северный, северо-западный, западный 4-10 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 6 до 22 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, в регионе общее число случаев заражений 10705. Из них выздоровлений 8591.