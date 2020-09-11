В Хабаровске действует режим ЧС в связи с африканской чумой свиней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровске с 10 сентября действует режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с африканской чумой свиней. Заболеваний выявили у животных в одном из фермерских хозяйств города. Постановление о введении режима подписал накануне мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

- На сегодняшний день уже вывозят и утилизируют туши зараженного скота. Проведут и другие противоэпидемические мероприятия. Напомним, африканская чума свиней - не опасна для жизни и здоровья людей. В случае заражения животных погибают до 100 процентов заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не существует, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что при выявлении случаев заражения АЧС животных ликвидируют бескровным методом, туши сжигают. Кроме того, проводят тотальную дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию мест содержания животных.