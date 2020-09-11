В Хабаровске осудят мужчину, напавшего с ножом на ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске осудят мужчину, напавшего с ножом на пятилетнего ребенка. По предварительной информации, происшествие случилось в начале июня 2020 года в Индустриальном районе. Фигурант был пьян. Он шел по двору жилого дома мимо бабушки, которая сопровождала внука. Последнему обвиняемый нанес удар в область лица.

- Когда женщина начала защищать своего внука и звать на помощь, обвиняемый скрылся с места происшествия. Фигуранта задержали в день совершения преступления. Уголовное дело возбудили по статьям «Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений» и «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия», - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

На сегодняшний расследование уголовного дела закончилось. Материалы находятся в суде на рассмотрении. За свое деяние мужчина рискует лишиться свободы на срок от восьми до 20 лет.