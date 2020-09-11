Обстановка в Хабаровске 11 сентября 2020: отключения воды, дорожные работы, заболеваемость Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 11 сентября, в Хабаровске нет отключений холодной воды. До 24 часов 11 сентября не будет горячей воды в домах в Индустриальном, частично Железнодорожном и Центральном районах. Всего без горячей воды остались жильцы 2079 жилых домов, также подачу ресурса ограничили в 86 учебных заведениях, 79 детских садах, одном детском доме и 31 медицинском учреждении.

- За минувшие сутки в городе с улиц собрали и вывезли 114,5 кубометра мусора, эвакуировали 15 неправильно припаркованных машин, случилось 49 дорожных аварий, по номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 745 раз, - прокомментировали в городской администрации.

Сегодня дорожные работы проведут на улицах Карла Маркса, Краснореченская, Южная, Большая, Тихоокеанская, Шелеста, Фрунзе, 202-ВДБ, Ильича, а также на проезде Демьяна Бедного и в переулке Смены.

По данным регионального минздрава, на вечер 10 сентября COVID-19 выявили у 66 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре 7487.