Иномарка перевернулась на дороге в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Иномарка перевернулась на дороге в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось накануне днем, 10 сентября, на улице Тихоокеанской. Автомобиль Nissаn Lаrgо двигался по путепроводной развязке в сторону улицы Трехгорной. Водитель потерял контроль за движением, не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.

- Пострадавшей понадобилась помощь врачей. У нее диагностировали вывих правого предплечья, рваные раны рук, на голове от удара остались синяки, - рассказал информированный источник.

Пока известно, что за рулем иномарки находился водитель, у которого не было водительского удостоверения. Также отсутствовал полис ОСАГО. Автомобиль поместили на спецстоянку.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, не садиться за руль после употребления спиртного. Пожалуйста, не рискуйте своими жизнью и здоровьем, не подвергайте опасности тех, кто может оказаться рядом с вами на дороге.