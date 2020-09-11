Уровень Амура у Хабаровска 11 сентября 2020: вода на отметке в 515 сантиметров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

По данным на утро 11 августа 2020 года, уровень Амура у Хабаровска составляет 515 сантиметров. По оценкам специалистов, в течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 20-30 сантиметров.

- Группы спасателей дежурят на левобережье Хабаровска и в селе Корсаково-2 Хабаровского района. Там территории наиболее подтоплены. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре устанавливают насосные группы для откачки ливневых вод из коллекторов, тампонируют канализационные стоки, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По уточненным прогнозам гидрологов, уровень воды в реке Амур к 19-21 сентября может достигнуть отметки 600-630 сантиметров. Есть вероятность, что в зоне подтопления окажутся пойменные, низинные участки местности в населенных пунктах, сенокосы, участки дорог местного значения в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Амурского районов и ниже по течению.