Домовладелец в Хабаровском крае крапивой маскировал коноплю Фото: Мария ЛЕНЦ

Домовладелец в Хабаровском крае крапивой маскировал коноплю. Это был своего рода хитрый ход, чтобы культивировать нарскосодержащие растения и не привлекать к этому внимания. Однако план с треском провалился после визита полицейских.

- На территории приусадебного участка жителя поселка Горин обнаружили и изъяли 406 кустов конопли. Они росли между забором и придворовыми постройками за кустами крапивы. Сам 34-летний фигурант объяснил, что выращивал коноплю для себя. Ранее его не привлекали к уголовной ответственности, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении домовладельца возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Максимально возможное наказание в этом случае - до восьми лет лишения свободы. На время разбирательств подозреваемый будет находиться на свободе под подпиской о невыезде.