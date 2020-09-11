В Хабаровском крае частные клиники готовы принимать пациентов по полису ОМС Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти Хабаровского края, представители частных клиник и руководитель территориального фонда обязательного медицинского страхования обсудили взаимодействие государственной и частной медицины. Речь шла в том числе и об оказании негосударственными медицинскими учреждениями услуг населению за счет средств ОМС.

- Правительству края предложили рассмотреть вопрос по зубопротезированию льготной категории граждан, дородовой диагностике у беременных, предоставлению услуг лучевой диагностики. Это поможет улучшить качество и скорость обслуживания населения, сократит ожидание граждан в получении того или иного вида помощи или консультации, - прокомментировали в министерстве инвестиционного развития и предпринимательства Хабаровского края.

Власти региона готовы рассмотреть расширение услуг частных клиник за счет бюджета ОМС, сейчас этот показатель составляет 4,6 процента. Власти заинтересованы в том, чтобы частная медицина оказывала населению услуги, которые не могут предоставить в краевых больницах.