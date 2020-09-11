В Хабаровск из Нанайского района экстренно эвакуировали пострадавших в аварии Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровск из Нанайского района экстренно эвакуировали пострадавших в аварии. Вертолет с бригадой врачей на борту выполнил рейс в ночь на 11 сентября после сообщения, поступившего из территориального центра медицины катастроф.

- В краевую столицу доставили три человека. По предварительной информации, они пострадали при столкновении двух автомобилей на 330 километре автодороги Лидога - Ванино. Сначала пациентов доставили в центральную районную больницу поселка Троицкое Нанайского района, но им нужна была дополнительная высококвалифицированная медицинская помощь, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытии в поселок Троицкое бригада врачей приняла пациентов на борт. Пострадавших доставили к вертолету на машинах скорой помощи. Специалисты наблюдали за состоянием больных во время пути, а по прибытии в Хабаровск пациентов госпитализировали в больницы. Общее время полета составило почти два с половиной часа.