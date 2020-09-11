В Еврейской автономии начались выборы губернатора Фото: Правительство ЕАО

В Еврейской автономии начались выборы губернатора. В регионе открылось больше 180 избирательных участков. Прийти и отдать свой голос за одного из предложенных кандидатов можно, начиная с восьми часов утра.

- Отметим, что 182 избирательных участка - постоянные, и один временный, который организовали в областной больнице в Биробиджане. На час раньше открылся придомовой участок около ПМК, и его уже посетили сотрудники предприятия, которые в восемь часов идут на смену, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На всех участках будут работать десять комплексов обработки избирательных бюллетеней. К слову, большинство участков проводят голосование на придомовых территориях 11 и 12 сентября. Кроме того, 13 сентября можно будет определиться с выбором на дому. Напомним, жители труднодоступных поселений области начали голосовать на выборах губернатора с 8 сентября.