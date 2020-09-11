В Хабаровске возобновят уличные зарядки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске возобновят уличные зарядки. До наступления холодов они будут проходить у первого городского пруда. Желающих присоединиться приглашают на занятия по понедельникам, средам и пятницам. Напомним, ранее зарядки перестали проводить в связи с пандемией.

- Первая встреча любителей здорового образа жизни прошла в минувшую субботу. Если погода позволит, то уличные зарядки будут проводить на регулярной основе. На эту неделю прогноз неутешительный, но мы не отчаиваемся, ждем прихода тепла, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Разминки будут проходить в будни с 8:15 до 8:45, а по субботам с 19:00 до 21:00. К слову, в минувшую субботу количество участников было впечатляющим. Хабаровчане занимались несколькими группами, чтобы соблюдать социальную дистанцию. С наступлением холодов занятия планируют проводить в закрытых помещениях Центра работы с населением «Содружество» (улица Пушкина, 60). Расписание останется прежним.