В Комсомольске впервые пройдет «Фестиваль уличного кино» Фото: Роман ЗЛОБИН

В Комсомольске-на-Амуре впервые пройдет «Фестиваль уличного кино». Посмотреть фильмы приглашают 18, 19 и 20 сентября. Место проведения: площадь перед Дворцом культуры авиастроителей.

- Открытие фестиваля состоится 18 сентября. В этот день пройдет показ внеконкурсной подборки короткометражных фильмов, продолжительность показа 82 минуты. Начало в 19:00. Также в программе развлекательные мероприятия, которые начнутся в 18:00, и концертные номера, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Кроме того, 19 сентября в 15:00 состоится праздничное мероприятие «Ярмарка осенних открытий», а в 19:00 проведут конкурсную программу «Фестиваля уличного кино». Также запланировано голосование за лучший короткометражный фильм. На следующий день, 20 сентября, пройдет закрытие «Фестиваля уличного кино». Начало развлекательной программы в 18:00, внеконкурсный показ в 19:00. Более подробная информация на сайте мэрии.