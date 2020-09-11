На дорогах Хабаровска появляется свежая дорожная разметка Фото: Ольга КИВА

На дорогах Хабаровска появляется свежая дорожная разметка. Ее наносят на отремонтированные трассы. В планах освоить порядка 48 тысяч квадратных метров разметки, то есть 65 процентов от среднегодового объема. Яркие дорожные обозначения уже обновили на 73-х улицах краевого центра: на Муравьева-Амурского, Тургенева, Шевченко, Серышева, Ленинградской, Пионерской, Павла Морозова, Дзержинского, Ленина, Амурском и Уссурийском бульварах, Пушкина, Гоголя, Дикопольцева, Запарина и многих других.

- Кроме того, на перекрестках улиц Павла Морозова и Автобусной, Волочаевской и Шеронова, Краснореченской, в Третьем Путевом переулке и других местах появились яркие, износостойкие желто-белые «зебры». Из запланированных 33 объектов готовы уже 27, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Наносить разметку в Хабаровске планируют до глубокой осени. Работы прекратятся, когда атмосферные температуры опустятся ниже +10 градусов.