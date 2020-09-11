Клиенты Сбербанка едва не перевели псевдо-брокерам свыше миллиарда рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Вопросам кибер-безопасности в банках уделяют повышенное внимание, в развитие этой сферы вкладывают значительные средства. И затраченные усилия окупаются. Так, в прошлом году Сбербанк разработал Al-модель и алгоритмы фрод-мониторинга, призванные защитить клиентов от мошенников. Всего за год благодаря этим системам удалось спасти от псевдо-брокеров средств клиентов на общую сумму 1,04 миллиарда рублей.

- Благодаря нашей системе было предотвращено более 850 миллионов рублей переводов, а также остановлена выдача более 600 кредитов для «инвестирования» на общую сумму 190 миллионов рублей. Эти средства наши клиенты собирались отдать в руки мошенников, - рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. - Безусловно, повышение финансовой грамотности и киберкультуры – одно из главных направлений борьбы с социальной инженерией.

Последовательная работа Сбербанка в укреплении киберзащиты и разработке новых инструментов дает плоды: объем мошенничества в категории «псевдо-брокеры», по информации Станислава Кузнецова, ко II кварталу текущего года сократился почти на 80 процентов.