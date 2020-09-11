На трассе в Хабаровском крае в дорожной аварии погиб пассажир Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре в дорожной аварии погиб пассажир. Происшествие случилось в 18:30 на 330 километре указанной автодороги. По предварительной информации, автомобиль Nissan Murano двигался со стороны поселка Ванино в сторону села Лидога.

- Водитель не выбрал безопасную скорость движения автомобиля, не учел дорожные условия, не обеспечил постоянный контроль за движением автомобиля. Как результат, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Toyota Wish, - прокомментировали в краевом ГИБДД.

В результате аварии погиб пассажир автомобиля Toyota Wish, три человека госпитализированы. Их бортом вертолета санавиации доставили в Хабаровск. Известно, что происшествие случилось на участке дороге, проезжая часть которого предназначена для движения в двух направлениях. Дорога прямая в плане, покрытие асфальтобетонное, освещение /темное время суток. Была пасмурная погода.