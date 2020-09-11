Речь молодого педиатра из ЕАО вызвала неоднозначную реакцию родителей и коллег ФОТО: скрин видео в аккаунте Медицина Дальнего Востока

Речь молодого педиатра из ЕАО вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсети. Запись, где девушка отчитала мама и пап за то, что не вовремя приводят детей на прием специалиста, стала одной из обсуждаемых.

- Я еще раз, русским языком, всем понятно объясню, что прием педиатра идет с 8:30. Не с 8:00, не с 6:00, как вы привыкли приходить к Анастасии Дмитриевне. Строго с 8:30 до 12:00, я встаю и ухожу. А вообще, я так думаю, что скоро я буду приходить просто на прием в поликлинику всего лишь на два часа. Не на педиатрическии прием, - заявила врач в своем аккаунте Instagram.

К слову, специалист продолжает работать в больнице, но детей не принимает. Информацию об уходе девушки с должности педиатра направили в облздрав, по линии которого врач получала подъемные средства, и в администрацию Облученского района, выделившую медику квартиру. К слову, некоторые комментаторы встали на сторону девушки, ссылаясь на то, что родители иногда сами ведут себя некорректно по отношению к медикам.