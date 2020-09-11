В Биробиджане временно закроют остановку «Студенческая» Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане временно закроют остановку «Студенческая» на улице Советская № 123б. Это необходимость в связи обустройством посадочной площадки. На сегодняшний день подрядчик уже ведет здесь подготовительные работы. Работы планируют провести в период с 10 по 18 сентября.

- Отметим также, что с 13 сентября начнутся работы на автобусной остановке «Школа №11» (в сторону Арбата, ул. Пионерская, 58). До 18 сентября она также будет закрыта. Посадку и высадку пассажиров планируют осуществлять на предыдущих и следующих по ходу движения автобусов остановках, - прокомментировал мэр Биробиджана Александр Головатый.

В целом в областной столице намереваются заменить 14 остановок. Среди них «Студенческая» на улицах Советская, 74 и Советская, 123Б, «Пенсионный фонд» на улице Шолом-Алейхема, 41, «Поликлиника» на улицах Дзержинского, 8 и Комсомольская, 13, «Обувная фабрика» на улице Пионерская, 66 и «Шахматный клуб» на улице Пионерская, 80. Полный список остановок опубликован на сайте мэрии.