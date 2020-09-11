В Хабаровском крае на грант установили обелиск «Вечная память…» ФОТО: Главное управление внутренней политики правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае на грант установили обелиск «Вечная память…». Монумент появился в поселке Морской. Проект реализовали активисты ТОС «Остров». Общая стоимость этой инициативы составила чуть больше полутора миллионов рублей. Из них 750 тысяч – это грант, 806 тысяч - софинансирование граждан.

- Ранее на территории ТОС, охватывающей весь поселок Морской, не было подобного памятного места для чтения памяти наших отцов, дедов, родных и близких, которые отдали свои жизни для мирного неба над нашей головой, - прокомментировали в Главном управлении внутренней политики правительства Хабаровского края.

Теперь обелиск стал одновременно и украшением поселка и напоминанием о подвигах предков в годы войны. Кроме того, это поможет в воспитании патриотизма у подрастающего поколения.