В хабаровской мэрии заявили о сэкономленных миллионах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В хабаровской мэрии заявили о сэкономленных 146 миллионах рублей. Данные озвучили по итогу 2019 года. По расходам в 2019 году бюджет города сохранял свою социальную направленность.Сообщить ранее о результатах не могли, так как публичные слушания по исполнению бюджета перенесли из-за пандемии. К слову, городские власти намерены держать курс на экономию и в 2020 году.

- Из-за ситуации с пандемией продолжаем курс на экономию средств. Приходится секвестровать расходы по всем структурным подразделениям мэрии. На сегодняшний день траты уже сокращены на 185 миллионов, и эта практика продолжится, но социальных программ экономия не коснулась: все их продолжаем исполнять в полном объеме, - прокомментировал Сергей Голик, директор городского финансового департамента.

Отметим также, что планируемые расходы на 2020 год 17 миллиардов 80 миллионов рублей, а доходы 16 миллиардов 232 миллиона рублей.