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Общество

По «сельской ипотеке» в Хабаровском крае выдадут еще один миллиард рублей

Хабаровский филиал Россельхозбанка запланировал дополнительные средства на эти цели
СВЕТЛАНА ГАВРИЛОВА
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Средств, выдаваемых по сельской ипотеке, достаточно, чтобы построить или купить собственный дом. Фото: предоставлено Россельхозбанком

Средств, выдаваемых по сельской ипотеке, достаточно, чтобы построить или купить собственный дом. Фото: предоставлено Россельхозбанком

Хабаровский региональный филиал Россельхозбанка планирует дополнительно выдать около одного миллиарда рублей по льготной сельской ипотеке. Программа Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой действует льготная ипотека, реализуется в Хабаровском крае, ЕАО, Магаданской и Чукотской областях.

Сельская ипотека оказалась востребованной, только по Хабаровскому филиалу банка выдано в общей сложности 290 миллионов рублей. Большая часть заемщиков, по статистике Россельхозбанка, это семьи – примерно 70 процентов получателей, причем чаще всего это молодые, не старше 35 лет, люди.

В конце лета Минсельхоз объявил о выделении дополнительных средств на реализацию программы, что позволит более чем 20 тысячам семей улучшить жилищные условия. Средний размер кредита по сельской ипотеке в Хабаровском крае составляет 2,7 млн рублей. Деньги берут в среднем на 17,5 лет.