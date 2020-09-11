По «сельской ипотеке» в Хабаровском крае выдадут еще один миллиард рублей

Средств, выдаваемых по сельской ипотеке, достаточно, чтобы построить или купить собственный дом. Фото: предоставлено Россельхозбанком

Хабаровский региональный филиал Россельхозбанка планирует дополнительно выдать около одного миллиарда рублей по льготной сельской ипотеке. Программа Минсельхоза «Комплексное развитие сельских территорий», в рамках которой действует льготная ипотека, реализуется в Хабаровском крае, ЕАО, Магаданской и Чукотской областях.

Сельская ипотека оказалась востребованной, только по Хабаровскому филиалу банка выдано в общей сложности 290 миллионов рублей. Большая часть заемщиков, по статистике Россельхозбанка, это семьи – примерно 70 процентов получателей, причем чаще всего это молодые, не старше 35 лет, люди.

В конце лета Минсельхоз объявил о выделении дополнительных средств на реализацию программы, что позволит более чем 20 тысячам семей улучшить жилищные условия. Средний размер кредита по сельской ипотеке в Хабаровском крае составляет 2,7 млн рублей. Деньги берут в среднем на 17,5 лет.